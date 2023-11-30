Защитник «Филадельфии» Замула: «Болею за «Зенит», но когда чемпион один и тот же — неинтересно»
Защитник «Филадельфии» Егор Замула в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем увлечении российским футболом.
— Ларионов очень увлечен английским футболом, даже ездил в ведущие клубы. С вами об этом не говорил — вы же тоже футбольный болельщик?
— Футбол я люблю, но не помню, чтобы он со мной о нем говорил. Но вообще Игорь Николаевич рассказывал о нем много. Он же даже в «Ливерпуль» ездил на стажировку!
— Вы рассказывали, что с детства болеете за «Зенит» — притом что отец за «Спартак», а дед за ЦСКА. Как так получилось?
— Когда был маленький, еще Аршавин с Кержаковым играли. Мне нравился футбол того «Зенита». Совсем пацаном болел за ту же команду, что и папа, но чуть подрос и лет в шесть ему сказал: «Болей за свой «Спартак», а я буду за «Зенит»!» С тех пор, если идет матч «Спартак» — «Зенит» и красно-белые забивают, то от него тут же идет звонок, и, если у меня нет возможности смотреть матч, понимаю, какая команда забила. А если «Зенит» забивает — уже я звоню, и он трубку не берет. А дед спокойно себе за ЦСКА топит и говорит, что у них все под контролем.
— А вы часто российский футбол смотрите?
— Стараюсь. Когда в Питер приезжаю — стараюсь ходить на все спортивные мероприятия, потому что там они потрясающие. Можно сходить на СКА, «Зенит», волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол...
— Знакомы с кем-то из футболистов?
— С Максименко, Мостовым, еще несколькими ребятами. С кем-то в соцсетях списались, с кем-то в ресторане познакомились. Большой спорт — он один. Пусть наши футболисты и не лучшие в мире, но все равно интересно, как они тренируются, что едят, какие эмоции после Лиги чемпионов. А им интересно, что у нас.
— Как относитесь к тому, что «Зенит» уже пять лет подряд чемпион?
— Уже неинтересно. Матч со «Спартаком» еще можно посмотреть, но когда чемпион один и тот же, интерес проходит. Если бы «Урал», команда моего региона, выиграл РПЛ — народ бы год ликовал. Больше ребят там захотели бы заниматься футболом. А когда выигрывает один город, то по другим это бьет. Поэтому хотел бы, чтобы тот же «Краснодар» однажды стал чемпионом.
— Постойте — вы, болельщик «Зенита», в его матче с «Краснодаром» сейчас болеете за «быков»?
— Нет, все-таки за «Зенит».
После 16 туров чемпионата России-2023/24 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 33 очками. «Краснодар», идущий на второй строчке, отстает на 1 очко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3