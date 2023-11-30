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Сегодня, 14:30

Защитник «Филадельфии» Замула: «Болею за «Зенит», но когда чемпион один и тот же — неинтересно»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Фото ФК «Зенит»

Защитник «Филадельфии» Егор Замула в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем увлечении российским футболом.

— Ларионов очень увлечен английским футболом, даже ездил в ведущие клубы. С вами об этом не говорил — вы же тоже футбольный болельщик?

— Футбол я люблю, но не помню, чтобы он со мной о нем говорил. Но вообще Игорь Николаевич рассказывал о нем много. Он же даже в «Ливерпуль» ездил на стажировку!

— Вы рассказывали, что с детства болеете за «Зенит» — притом что отец за «Спартак», а дед за ЦСКА. Как так получилось?

— Когда был маленький, еще Аршавин с Кержаковым играли. Мне нравился футбол того «Зенита». Совсем пацаном болел за ту же команду, что и папа, но чуть подрос и лет в шесть ему сказал: «Болей за свой «Спартак», а я буду за «Зенит»!» С тех пор, если идет матч «Спартак» — «Зенит» и красно-белые забивают, то от него тут же идет звонок, и, если у меня нет возможности смотреть матч, понимаю, какая команда забила. А если «Зенит» забивает — уже я звоню, и он трубку не берет. А дед спокойно себе за ЦСКА топит и говорит, что у них все под контролем.

— А вы часто российский футбол смотрите?

— Стараюсь. Когда в Питер приезжаю — стараюсь ходить на все спортивные мероприятия, потому что там они потрясающие. Можно сходить на СКА, «Зенит», волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол...

— Знакомы с кем-то из футболистов?

— С Максименко, Мостовым, еще несколькими ребятами. С кем-то в соцсетях списались, с кем-то в ресторане познакомились. Большой спорт — он один. Пусть наши футболисты и не лучшие в мире, но все равно интересно, как они тренируются, что едят, какие эмоции после Лиги чемпионов. А им интересно, что у нас.

— Как относитесь к тому, что «Зенит» уже пять лет подряд чемпион?

— Уже неинтересно. Матч со «Спартаком» еще можно посмотреть, но когда чемпион один и тот же, интерес проходит. Если бы «Урал», команда моего региона, выиграл РПЛ — народ бы год ликовал. Больше ребят там захотели бы заниматься футболом. А когда выигрывает один город, то по другим это бьет. Поэтому хотел бы, чтобы тот же «Краснодар» однажды стал чемпионом.

— Постойте — вы, болельщик «Зенита», в его матче с «Краснодаром» сейчас болеете за «быков»?

— Нет, все-таки за «Зенит».

После 16 туров чемпионата России-2023/24 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 33 очками. «Краснодар», идущий на второй строчке, отстает на 1 очко.

Артемий Панарин, Егор Замула и&nbsp;Джон Торторелла. «Тренер спросил, почему постригся Панарин, и рассмеялся: «Вы, русские, — сумасшедшие. Но я вас люблю»

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РПЛ
ФК Зенит
ХК Филадельфия Флайерз
Егор Замула
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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