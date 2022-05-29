Паршивлюк подвел итоги выступления «Динамо» в текущем сезоне

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк оценил выступления московского клуба в Тинькофф РПЛ и БЕТСИТИ Кубке России в текущем сезоне.

«Когда ты упускаешь трофей в последней игре сезона, когда ты упускаешь второе место, имея отрыв в восемь очков. Стопроцентное опустошение. Но жизнь продолжается. К счастью или к сожалению. Слухи об уходе Шварца не нервировали нас, так как все в команде понимали сложившуюся ситуацию, что к расставанию все и идет. Мы очень хотели взять трофей, чтобы поблагодарить тренера за совместную работу, но не получилось», — цитирует Паршивлюка Betonmobile.ru

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице.

В финале БЕТСИТИ Кубка России бело-голубые проиграли «Спартаку» (1:2).