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Сегодня, 03:53

Филин готов продолжить выступление за «Химки»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Химок» Александр Филин рассказал о своем будущем в клубе.

«У меня контракт с «Химками», я очень люблю этот клуб. Я здесь повзрослел, проведя четыре сезона. Посмотрим. Смогу помочь здесь — помогу. А дальше не от меня зависит. Есть предложения, от которых нельзя отказываться. В любом случае хочется расти. Если смогу расти в «Химках», буду расти здесь», — приводит слова Филина «Известия».

В минувшем сезоне 25-летний защитник провел 21 матч в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Источник: https://iz.ru/1341619/aleksei-fomin/usloviia-dlia-futbola-v-krymu-prosto-sumasshedshie
Александр Филин
ФК Химки
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