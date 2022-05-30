Филин готов продолжить выступление за «Химки»

Защитник «Химок» Александр Филин рассказал о своем будущем в клубе.

«У меня контракт с «Химками», я очень люблю этот клуб. Я здесь повзрослел, проведя четыре сезона. Посмотрим. Смогу помочь здесь — помогу. А дальше не от меня зависит. Есть предложения, от которых нельзя отказываться. В любом случае хочется расти. Если смогу расти в «Химках», буду расти здесь», — приводит слова Филина «Известия».

В минувшем сезоне 25-летний защитник провел 21 матч в РПЛ и не отметился результативными действиями.