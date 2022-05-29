Солтмурад Бакаев обратился к Зелимхану: «Для меня ты один из лучших воспитанников клуба, с которым прощаешься»

Солтмурад Бакаев, брат полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, поздравил футболиста с победой в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Поздравляю, брат! Для меня ты один из лучших воспитанников клуба, с которым ты прощаешься сегодня», — написал Солтмурад в соцсетях.

Сегодня, 29 мая, 25-летний хавбек объявил об уходе из «Спартака» после того, как команда обыграла «Динамо» со счетом 2:1 и выиграла Кубок страны.

Бакаев — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего сыграл за «Спартак» в 105 играх.