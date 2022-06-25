Ласкальт — о матче против блогеров: «Это было забавно»
Защитник «Динамо» назвал забавным товарищеский матч против команды блогеров
Защитник «Динамо» Диего Лаксальт подвел итоги товарищеского матча против команды «Амкал» (5:0), которая собрана из блогеров.
— Эмоции от матча? Это было забавно. Буду ли играть в этом сезоне за «Динамо»? Не могу об этом говорить, извините, — заявил Лаксальт.
Хоккеист Александр Овечкин забил гол в составе московского футбольного клуба «Динамо» в товарищеском матче против команды блогеров «Амкал».
В пятницу Овечкин подписал контракт с «Динамо» на один матч. Хоккеист сыграл за московский клуб под третьим номером и вышел на поле с капитанской повязкой. После гола Овечкин покинул поле, вместо него вышел Даниил Фомин.
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|16.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
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Ахмат – Спартак
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|17.07
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Торпедо – Сочи
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|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
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Краснодар – Факел
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