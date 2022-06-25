Защитник «Динамо» Диего Лаксальт подвел итоги товарищеского матча против команды «Амкал» (5:0), которая собрана из блогеров.

— Эмоции от матча? Это было забавно. Буду ли играть в этом сезоне за «Динамо»? Не могу об этом говорить, извините, — заявил Лаксальт.

Хоккеист Александр Овечкин забил гол в составе московского футбольного клуба «Динамо» в товарищеском матче против команды блогеров «Амкал».

В пятницу Овечкин подписал контракт с «Динамо» на один матч. Хоккеист сыграл за московский клуб под третьим номером и вышел на поле с капитанской повязкой. После гола Овечкин покинул поле, вместо него вышел Даниил Фомин.