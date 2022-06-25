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Лещук оценил физическое состояние игроков «Динамо» после товарищеского матча против блогеров

Артем Бухаев
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал, в каком состоянии команда подходила к товарищескому матчу против «Амкала» (5:0).

— Мы тренируемся буквально несколько дней, сейчас привыкаем друг к другу. Главный тренер смотрит тоже на команду, потихоньку начинает объяснять, в какой футбол мы будем играть. Так что притираемся, — заявил Лещук.

Матч стал первым для серба Славиши Йокановича во главе «Динамо». 17 июня он сменил на посту главного тренера Сандро Шварца.

Первый официальный матч под руководством сербского специалиста «Динамо» проведет 17 июля. Бело-голубые в первом туре нового розыгрыша РПЛ примут «Ростов».

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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