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Сегодня, 22:24

Член совета директоров «Динамо» рассказал о трансферных планах команды

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Член совета директоров футбольного «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о трансферных планах команды.

— Я вам не буду говорить, кто у нас останется, а кто уедет. Мы находимся в активном контакте со всеми нашими легионерами. По итогам нашего общения и по мере изменений получите всю информации.

— Команда играет в старых футболках. Будут ли новые или есть какие-то проблемы?

— Привезут. Да, будет новый дизайн от Puma. Когда примерно это будет? Я вам не могу сказать даты презентаций, но насчитываем, что новый сезон начнем в новой форме.

— Дедлайн по Кубку лиги — конец июня. Удастся ли что-то подготовить?

— У нас на данный момент переговоры с партнерами находятся в процессе. По итогам этих переговорах будем говорить конкретнее о перспективах Кубка Лиги.

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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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