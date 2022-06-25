Член совета директоров «Динамо» рассказал о трансферных планах команды
Член совета директоров футбольного «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о трансферных планах команды.
— Я вам не буду говорить, кто у нас останется, а кто уедет. Мы находимся в активном контакте со всеми нашими легионерами. По итогам нашего общения и по мере изменений получите всю информации.
— Команда играет в старых футболках. Будут ли новые или есть какие-то проблемы?
— Привезут. Да, будет новый дизайн от Puma. Когда примерно это будет? Я вам не могу сказать даты презентаций, но насчитываем, что новый сезон начнем в новой форме.
— Дедлайн по Кубку лиги — конец июня. Удастся ли что-то подготовить?
— У нас на данный момент переговоры с партнерами находятся в процессе. По итогам этих переговорах будем говорить конкретнее о перспективах Кубка Лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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