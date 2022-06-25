Член совета директоров «Динамо» рассказал о трансферных планах команды

Член совета директоров футбольного «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о трансферных планах команды.

— Я вам не буду говорить, кто у нас останется, а кто уедет. Мы находимся в активном контакте со всеми нашими легионерами. По итогам нашего общения и по мере изменений получите всю информации.

— Команда играет в старых футболках. Будут ли новые или есть какие-то проблемы?

— Привезут. Да, будет новый дизайн от Puma. Когда примерно это будет? Я вам не могу сказать даты презентаций, но насчитываем, что новый сезон начнем в новой форме.

— Дедлайн по Кубку лиги — конец июня. Удастся ли что-то подготовить?

— У нас на данный момент переговоры с партнерами находятся в процессе. По итогам этих переговорах будем говорить конкретнее о перспективах Кубка Лиги.