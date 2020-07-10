Защитник «Динамо» Морозов извинился за ошибку в матче с «Уралом»

Защитник «Динамо» Григорий Морозов извинился за свою ошибку в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (1:2).

«Друзья, я хочу перед вами извиниться, — написал Морозов в Instagram. — Я в очередной раз допустило ошибку, которая привела к потере очков. Так ошибаться недопустимо, я это понимаю. Вы опустошены и разочарованы. В последних играх мы рассчитывали на другой результат. Вы заслуженно меня критикуете, ответственность за потерянные очки полностью лежит на мне. Впереди у нас важные игры. Критикуя меня, поддерживайте команду! Еще раз приношу свои извинения перед командой и перед всеми, кто переживает за «Динамо».

В комментариях футболисту ответил вратарь «Динамо» Антон Шунин: «Мы одна команды и должны все отвечать за результат, скоро следующий матч. Выходить и исправлять ситуацию всем вместе, одним целым».

Пресс-служба «Динамо» в Instagram также отреагировала: «Мы — команда! Гриша, не унывай, все исправим вместе».