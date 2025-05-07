Футбол
7 мая, 11:31

Защитник «Динамо» Лаксальт пропустит остаток сезона

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

В пресс-службе московского «Динамо» рассказали о сроках восстановления защитника команды Диего Лаксальта.

«У Лаксальта повреждение длинной приводящей мышцы правого бедра. Ориентировочные сроки восстановления 4-6 недель», — заявили «СЭ» в пресс-службе бело-голубых.

1 мая появилась информация, что 32-летний уругваец может покинуть «Динамо» в летнее трансферное окно.

Лаксальт выступает за московский клуб с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
  • Старый болельщик

    Для Лакса сезон закончен. Уедет домой и вряд ли вернётся в Россию.

    07.05.2025

  • СЛАВА БУЛАТОВ

    отправляй этих инвалидов придурков откуда приехали караскаль лексайт и прочие макаров с ними

    07.05.2025

  • НВ

    своих оскорблять, последнее дело

    07.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Зачем держать инвалида.Спасибо!

    07.05.2025

  • инок

    Лаксальт в этом сезоне почти не играет, а когда выходил на поле - не был похож на себя прошлогоднего. Если есть хоть малейший шанс, то надо его продавать.

    07.05.2025

