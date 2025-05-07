Защитник «Динамо» Лаксальт пропустит остаток сезона
В пресс-службе московского «Динамо» рассказали о сроках восстановления защитника команды Диего Лаксальта.
«У Лаксальта повреждение длинной приводящей мышцы правого бедра. Ориентировочные сроки восстановления 4-6 недель», — заявили «СЭ» в пресс-службе бело-голубых.
1 мая появилась информация, что 32-летний уругваец может покинуть «Динамо» в летнее трансферное окно.
Лаксальт выступает за московский клуб с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.
Новости