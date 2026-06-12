Защита Промеса запросила суд о проведении психиатрической экспертизы
Защита бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса запрашивает Апелляционный суд Амстердама о проведении судебно-психиатрической экспертизы.
«У Промеса наблюдаются серьезные личностные нарушения», — приводит ANP слова адвоката спортсмена во время предварительного слушания.
Представитель защиты спортсмена добавил, что экспертиза должна, в частности, оценить, какое влияние на психическое состояние футболиста оказало его задержание в Дубае перед экстрадицией в Нидерланды. Адвокат указал, что Промес утверждает, будто до выдачи нидерландским властям он подвергался «жесткому допросу в течение нескольких дней».
Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу он был приговорен к 1,5 года тюрьмы, по второму — к 6 годам тюрьмы. Промес был задержан в своем доме в Дубае 29 февраля 2024 года, а в июне 2025 года экстрадирован в Нидерланды по требованию прокуратуры королевства.
Суд Амстердама в свою очередь сообщил журналистам, что 30 июня Промес даст показания полиции по делу о нападении с ножом на двоюродного брата, а слушание по существу пройдет 30 ноября.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й. Он провел 235 матчей за красно-белых во всех турнирах, забив 114 голов и отдав 59 голевых передач.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
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5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|0 : 0
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|2 : 0
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1