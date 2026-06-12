Защита Промеса запросила суд о проведении психиатрической экспертизы

Защита бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса запрашивает Апелляционный суд Амстердама о проведении судебно-психиатрической экспертизы.

«У Промеса наблюдаются серьезные личностные нарушения», — приводит ANP слова адвоката спортсмена во время предварительного слушания.

Представитель защиты спортсмена добавил, что экспертиза должна, в частности, оценить, какое влияние на психическое состояние футболиста оказало его задержание в Дубае перед экстрадицией в Нидерланды. Адвокат указал, что Промес утверждает, будто до выдачи нидерландским властям он подвергался «жесткому допросу в течение нескольких дней».

Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу он был приговорен к 1,5 года тюрьмы, по второму — к 6 годам тюрьмы. Промес был задержан в своем доме в Дубае 29 февраля 2024 года, а в июне 2025 года экстрадирован в Нидерланды по требованию прокуратуры королевства.

Суд Амстердама в свою очередь сообщил журналистам, что 30 июня Промес даст показания полиции по делу о нападении с ножом на двоюродного брата, а слушание по существу пройдет 30 ноября.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й. Он провел 235 матчей за красно-белых во всех турнирах, забив 114 голов и отдав 59 голевых передач.