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Защита Промеса запросила суд о проведении психиатрической экспертизы

Руслан Минаев

Защита бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса запрашивает Апелляционный суд Амстердама о проведении судебно-психиатрической экспертизы.

«У Промеса наблюдаются серьезные личностные нарушения», — приводит ANP слова адвоката спортсмена во время предварительного слушания.

Представитель защиты спортсмена добавил, что экспертиза должна, в частности, оценить, какое влияние на психическое состояние футболиста оказало его задержание в Дубае перед экстрадицией в Нидерланды. Адвокат указал, что Промес утверждает, будто до выдачи нидерландским властям он подвергался «жесткому допросу в течение нескольких дней».

Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу он был приговорен к 1,5 года тюрьмы, по второму — к 6 годам тюрьмы. Промес был задержан в своем доме в Дубае 29 февраля 2024 года, а в июне 2025 года экстрадирован в Нидерланды по требованию прокуратуры королевства.

Суд Амстердама в свою очередь сообщил журналистам, что 30 июня Промес даст показания полиции по делу о нападении с ножом на двоюродного брата, а слушание по существу пройдет 30 ноября.

Нейтан ван Куперен и&nbsp;Квинси Промес.«Промес из тюрьмы каждый день спрашивает о «Спартаке». Интервью агента ван Куперена — о трансферах и России

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й. Он провел 235 матчей за красно-белых во всех турнирах, забив 114 голов и отдав 59 голевых передач.

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Квинси Промес
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Рахимич о назначении Игдисамова в ЦСКА: «Желаю клубу долгожданной победы в РПЛ»

Все игроки клубов РПЛ на ЧМ по футболу 2026 года
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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