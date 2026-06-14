Дуглас Сантос прокомментировал свой дебютный матч на чемпионате мира

Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос поделился эмоциями от дебютного матча на ЧМ-2026.

14 июня Бразилия в первом туре группового турнира сыграла вничью с Марокко (1:1). 32-летний защитник отыграл весь матч.

«Благодарю Бога за то, что позволил мне прожить этот момент дебюта на чемпионате мира.

Мы продолжаем доверять нашему предназначению и сосредоточены на следующих вызовах. Мы сильны и никогда не сдаемся. Вперед, Бразилия!» — написал Дуглас Сантос в социальных сетях.

Во втором туре групповой стадии Бразилия сыграет с Гаити 20 июня, а Марокко в тот же день — с Шотландией.

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