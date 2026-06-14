Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 11:19

Дуглас Сантос прокомментировал свой дебютный матч на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос поделился эмоциями от дебютного матча на ЧМ-2026.

14 июня Бразилия в первом туре группового турнира сыграла вничью с Марокко (1:1). 32-летний защитник отыграл весь матч.

Дуглас Сантос.«Зенит» стал базовым клубом сборной Бразилии на полчаса. А Дуглас Сантос — лучший игрок матча с Марокко

«Благодарю Бога за то, что позволил мне прожить этот момент дебюта на чемпионате мира.

Мы продолжаем доверять нашему предназначению и сосредоточены на следующих вызовах. Мы сильны и никогда не сдаемся. Вперед, Бразилия!» — написал Дуглас Сантос в социальных сетях.

Во втором туре групповой стадии Бразилия сыграет с Гаити 20 июня, а Марокко в тот же день — с Шотландией.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дуглас Сантос
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Марокко по футболу
ФК Зенит

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Календарь
История
Прогнозы
Популярное видео
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Винисиус отказался давать интервью на испанском языке после матча с Марокко на ЧМ-2026
Кураньи назвал главного фаворита ЧМ-2026 и претендента на звание лучшего бомбардира
«Знали, что они будут отсиживаться в обороне». Турция нанесла 30 ударов, но все равно проиграла Австралии
Кураньи считает, что Германия может стать чемпионом мира-2026
Тренер Кюрасао Адвокат — о матче с Германией: «Нам нечего терять»
Бразилия — Марокко: ВАР отменил угловой удар. До ЧМ-2026 это было запрещено
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кураньи считает, что Германия может стать чемпионом мира-2026

Кураньи назвал главного фаворита ЧМ-2026 и претендента на звание лучшего бомбардира
Новости
RSS RSS
Все новости