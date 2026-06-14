Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Судейство

14 июня, 14:49

ФИФА выплатит сомалийскому арбитр Артану полный гонорар за ЧМ-2026

Сергей Ярошенко

Сомалийскому арбитру Омару Артану выплатят полный гонорар за чемпионат мира по футболу, сообщает BBC Sport.

По данным источника, ФИФА взяла на себя обязательство выплатить Артану полную сумму. Отмечается, что точный размер гонорара арбитры заранее не знают — выплаты производятся уже после завершения турнира.

ФИФА включила Артана в список судей чемпионата мира 2026 года, но в аэропорту Майами ему отказали во въезде в США без объяснения причин. Позднее Артан был назначен главным судьей на матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой», который пройдет 12 августа в Зальбурге на «Ред Булл Арене».

Омар Артан.Сомалийский арбитр Омар Артан назначен на Суперкубок УЕФА. Его не пустили в США на ЧМ-2026

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
ФИФА

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Суперкомпьютер Opta назвал нового фаворита чемпионата мира-2026
Хотел бросить футбол после гибели брата, но в итоге стал лучшим вратарем Африки. Драматичная история Уильямса
Непомнящий отметил положительный эффект от пауз на водопой на ЧМ-2026: «Идет на пользу тренерам»
Сестра Роналду Кати Авейру отреагировала на критику форварда после игры с ДР Конго на ЧМ-2026
Чехия — ЮАР: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу, видео онлайн
Погребняк верит в успех Роналду на ЧМ: «Голы будут, он человек-машина»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гюлер — о поражении от Австралии: «Они использовали свои шансы, а мы — нет»

Германия — Кюрасао: где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира по футболу
Новости
RSS RSS
Все новости