ФИФА выплатит сомалийскому арбитр Артану полный гонорар за ЧМ-2026

Сомалийскому арбитру Омару Артану выплатят полный гонорар за чемпионат мира по футболу, сообщает BBC Sport.

По данным источника, ФИФА взяла на себя обязательство выплатить Артану полную сумму. Отмечается, что точный размер гонорара арбитры заранее не знают — выплаты производятся уже после завершения турнира.

ФИФА включила Артана в список судей чемпионата мира 2026 года, но в аэропорту Майами ему отказали во въезде в США без объяснения причин. Позднее Артан был назначен главным судьей на матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой», который пройдет 12 августа в Зальбурге на «Ред Булл Арене».