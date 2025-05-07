Футбол
7 мая, 11:15

Мостовой — о контракте Станковича: «Продление до 2028 года — многовато, на год было бы нормально»

Дарик Агаларов

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном продлении контракта с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

«Я считаю, что продлить Станковича — это хорошее решение. Вспоминая еще и предыдущих тренеров... Тот же Абаскаль. Я про него напоминаю для того, чтобы вы понимали, что нужно слушать умных людей, которые всю свою жизнь футболу отдали. Срок продления контракта до 2028 года не много ли? Многовато, да. С учетом того, что происходит у нас в чемпионате, на год было бы нормально», — сказал Мостовой «СЭ».

По информации РБК, первый раунд переговоров по продлению контракта завершился успешно. Ожидается, что клуб и главный тренер придут к единому решению к концу мая.

46-летний серб возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством красно-белые с 51 очком занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров.

Александр Мостовой
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Потеря азарта, непонятная ротация и совмещение постов Карпина. Какие недовольства теперь вызывает сборная России после Чили и Перу
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • SpartakSirius

    А чем Абаскаль хуже Станковича ? У Абаскаля не было трансферов на 60 млн .

    08.05.2025

  • lenin.vowa2018

    отсоси

    07.05.2025

  • kpmanager

    в каждой ... затычка... Чудак Саша...

    07.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Милый, я хочу тебя вжикнуть!

    07.05.2025

  • Gordon

    Прекратите истерику (с)

    07.05.2025

  • lenin.vowa2018

    12 сентября 2008 года подписал контракт на полтора года с московским «Спартаком». Уволен с поста главного тренера «Спартака» 15 апреля 2009 года в связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона 2009. Позже тренер признал работу в «Спартаке» ошибкой, поскольку он не знал культуру страны. В июле 2010 датский специалист вернулся в Испанию, где возглавил команду «Мальорка» на условиях двухлетнего контракта. Впрочем, вскоре после начала своего второго сезона во главе команды, 27 сентября 2011 подал в отставку из-за конфликта с руководством клуба. 15 июня 2012 стал главным тренером валлийского «Суонси Сити», который выступает в английской Премьер-лиге. По контракту Лаудруп должен был проработать на должности 2 года. 4 февраля 2014 года Лаудруп был уволен из «Суонси». 1 июля 2014 года Лаудруп возглавил катарский клуб «Лехвия», который в по итогам сезона-2014/15 стал чемпионом Катара. Летом 2015 года Лаудруп не смог договориться с «Лехвией» о продлении контракта

    07.05.2025

  • Толя Кувалда

    Тут сложно понять , Спартаку нужно что то делать со Станковичем или Станковичу со Спартаком !)) Предположу : 1год +1 , спокойный вариант .

    07.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Манчини в Зените только нытьем запомнился. Ну и не надо забывать что Спартак - не Зенит, и не Локомотив. Это частный клуб, так же как все клубы Франции, Англии, Германии и т.д. В него не вкладываются БЮДЖЕТНЫЕ деньги, ну вот ни копейки! А если хозяева Спартака впустую выбросят на ветер десяток-другой миллионов - лично я почему должен переживать? Пусть хозяева и переживают. Мы же не переживаем если у Абрамовича яхта утонет.

    07.05.2025

  • lenin.vowa2018

    надежда на то что сейчас в руководстве клуба не Федун, а более адекватные люди.

    07.05.2025

  • александр Тарасов

    Во, загадку загадал! " Умный человек, да еще, чтобы и всю жизнь футболу отдал.... " А такие бывают?

    07.05.2025

  • Робат

    Все равно Станкович больше года не проработает! Это Спартак!

    07.05.2025

  • ANTI BOMG

    не думаю, что Мост хуже Станковича. Не вижу прогресса по сравнению с абаскалем - оба тренируют себя на Спартаке.

    07.05.2025

  • ANTI BOMG

    А что абаскаль выиграл? Есть только ОДНО первое место в ЧР и ОДИН КР! Остальные "успехи" для Спартака - НИЧТО! Из-за тупиковых установок лукойла - ставка на иностранных тренеров - за ДВАДЦТЬ лет ОДНО чемпионство, однозначно случайное (никто Карреру на ГТ не брал) и ОДИН КР тоже во многом незакономерный (Фомин и Господь Бог)! За это время успехи коней, локо и бомжей намного весомее! Что за ГОД кроме обнимашек и поцелуев привнес Станкович? Развалил, что наладил в конце прошлого года, чтобы встроить в сложившийся основной состав покупки на 25 лимонов! Тупик.

    07.05.2025

  • hovawart645

    Проблема же сейчас именно в том, что не ГТ игроков подбирает, а спортдир! Времена сэра Алекса и Лобановского прошли. Сейчас спортдир накупит деревообрабатывающих станков по сходной цене, а бригадир - металлист!) В лучшем случае согласует одного из трёх))

    07.05.2025

  • Степочкин

    Интересно было бы услышать от руководства Спартака сколько они заплатят неустойки Станковичу и его помощникам за эти годы в случае расторжения. Многоватый срок, все-таки Станкович хоть и хорош, но не Манчини, не Хидинг, не тренер с именем.

    07.05.2025

  • Gordon

    Его, как бы, не только в "Спартак" не пригласят :)

    07.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Даже если руководители клуба как обычно не купят никого даже приблизительно равного Луису Энрике и Барриосу, все равно это лучше чем смена тренера через год-два, как в последние 25 лет. Потихоньку любой тренер подберет и исполнителей под свое понимание игры и наладит взаимоотношения с игроками, чтобы они понимали чего он хочет. Проблема может возникнуть только из-за того что скорее всего отсутствие нужных ГТ игроков и завышенные требования к нему от руководства неминуемо приведут к конфликтам, и развалу команды.

    07.05.2025

  • Gordon

    Один из.

    07.05.2025

  • Эрик Стейн

    Напомню Мостовому, что в Спартаке когда то был Лаудруп, которого признавали лучшим инностранцем в чемпиоате Испании(у Мостового такой награды нет), но что показал он как тренер в Спартаке? Чего он его не вспоминает, а себя в каждом интервью напоминает, даже где спрашивают про другое)))

    07.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Да никогда не пригласят. Никто и не собирался.

    07.05.2025

  • Эрик Стейн

    То есть, он напоминает для того чтобы в очередной раз показать что взяли Абаскаля, а не его любимого?)))Ну и, разве Абаскаль худший тренер в истории Спартака?

    07.05.2025

  • Gordon

    Во-первых, это не совсем так. Во-вторых, команда в любом случае не безнадёжна. В третьих, дебильную чехарду с тренерами в любом случае пора прекращать.

    07.05.2025

  • DemolisherAjax

    Мостовому и на год никто не даст,так и будет рассказыать сказки какой он футбольный человек сидя в кресле на Матч-ТВ :)

    07.05.2025

  • Gordon

    Напоминает про Абаскаля, - глупого и нефутбольного, - чтобы слушали умных и футбольных. Л - логика.

    07.05.2025

  • Derbist

    Игры-то нет. Одни навесы.

    07.05.2025

  • Леший

    Мостовой, видимо, разочарован: через год его на место главного в Спартак уже не пригласят.

    07.05.2025

    • Семин — о результативности Угальде: «Сильного игрока конкуренция только подстегивает, а слабый может стать хуже»

    Защитник «Динамо» Лаксальт пропустит остаток сезона
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

