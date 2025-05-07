Мостовой — о контракте Станковича: «Продление до 2028 года — многовато, на год было бы нормально»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном продлении контракта с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

«Я считаю, что продлить Станковича — это хорошее решение. Вспоминая еще и предыдущих тренеров... Тот же Абаскаль. Я про него напоминаю для того, чтобы вы понимали, что нужно слушать умных людей, которые всю свою жизнь футболу отдали. Срок продления контракта до 2028 года не много ли? Многовато, да. С учетом того, что происходит у нас в чемпионате, на год было бы нормально», — сказал Мостовой «СЭ».

По информации РБК, первый раунд переговоров по продлению контракта завершился успешно. Ожидается, что клуб и главный тренер придут к единому решению к концу мая.

46-летний серб возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством красно-белые с 51 очком занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров.