«Крылья Советов» выкупили Лепского у «Динамо»

«Крылья Советов» объявили о выкупе защитника московского «Динамо» Ивана Лепского.

21-летний футболист подписал контракт на три года. Ранее он на правах аренды выступал за самарцев в сезоне-2025/26.

«Желаем успешного продолжения карьеры в нашей команде, ярких побед, уверенной игры и достижения всех поставленных целей!» — говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев».

В прошедшем сезоне Лепский провел 22 матча во всех турнирах и забил 2 гола. Защитник является воспитанником «Динамо».

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