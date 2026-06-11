«Крылья Советов» выкупили Лепского у «Динамо»
«Крылья Советов» объявили о выкупе защитника московского «Динамо» Ивана Лепского.
21-летний футболист подписал контракт на три года. Ранее он на правах аренды выступал за самарцев в сезоне-2025/26.
«Желаем успешного продолжения карьеры в нашей команде, ярких побед, уверенной игры и достижения всех поставленных целей!» — говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев».
В прошедшем сезоне Лепский провел 22 матча во всех турнирах и забил 2 гола. Защитник является воспитанником «Динамо».
Источник: ФК «Крылья Советов»
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