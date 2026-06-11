Вратарь Волков перешел из «Акрона» в «Родину»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков перешел в «Родину» на полноценной основе, сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.

Москвичи реализовали право выкупа 31-летнего голкипера перед окончанием срока арендного соглашения. Вратарь подписал контракт на два года.

Волков выступал за «Акрон» с момента основания клуба в 2018 году. Он — рекордсмен тольяттинской команды по количеству сыгранных матчей (202).

Сезон-2025/26 Волков провел в «Родине» на правах аренды. Он принял участие в 21 матче и отыграл 15 встреч на ноль. Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 1,2 миллиона евро.

«Родина» по итогам сезона вышла в РПЛ. «Акрон» сохранил прописку в Премьер-лиге, по сумме переходных матчей обыграв «Ротор» со счетом 2:1.

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