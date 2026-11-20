«Селихов спросил: «У тебя там медом намазано?» 10 лет мему «Глушаков — это похороны»

Юбилей супергола капитана золотого «Спартака».

Иван Выродов предсказал, Константин Генич повторил, а Денис Глушаков забил такой гол, что даже партнеры по команде не поверили в успех. История фразы, которая стала одним из главных футбольных мемов 2016 года.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

20 ноября 2016, 17:00. Лукойл Арена (Москва)

При чем здесь Павлюченко?

Все началось 21 октября 2016 года. Перед дерби «Спартака» с ЦСКА корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Лукашов остановил нескольких болельщиков и попросил спрогнозировать результат. Среди них оказался Иван Выродов — 27-летний оператор хлебозавода из Шебекино. Он не стал долго рассуждать о тактике, составе и шансах соперников.

— Только «Спартак», только «Спартак»! 3:1! Аргументы? Во-первых, Антошка (Промес. — П рим. «СЭ» ) выздоровел, Глушаков... Это похороны! 3:1!

Прогноз оказался пророческим. «Спартак» действительно победил ЦСКА со счетом 3:1, а Глушаков открыл счет. Фраза Выродова моментально разлетелась по интернету. Сам Иван неожиданно превратился в знаменитость, а его слова начали повторять болельщики.

Но настоящую вторую жизнь выражение получило почти через месяц. И снова благодаря Глушакову.

20 ноября «Спартак» принимал «Амкар» в 14-м туре чемпионата России. Красно-белые лидировали в турнире и стремились завершить первый круг на первом месте. Однако пермяки, которыми руководил Гаджи Гаджиев, приехали в Москву не для открытого футбола. Они надежно оборонялись, а хозяева долго не могли найти дорогу к воротам Александра Селихова.

Глушаков позднее признался, что перед игрой случайно наткнулся на видео гола Романа Павлюченко в ворота «Рубина». Нападающий забил тот мяч за «Тоттенхэм» в октябре 2011 года в Лиге Европы — мощным ударом со штрафного.

Тогда лондонцы победили казанцев со счетом 1:0. После матча Павлюченко не скрывал удовлетворения от результата. На вопрос о значении забитого мяча для своей карьеры в Англии Роман, впрочем, смотрел довольно скептически: он сомневался, что один гол изменит его положение в команде.

— Реднапп сказал, что хороший гол забил. Поздравил всех с победой и назвал молодцами. Никакого плана не было. Я просто сильно ударил по мячу и надеялся, что он залетит, — признался Павлюченко.

— Повлияет ли как-то на вашу дальнейшую карьеру в «Тоттенхэме» этот гол?

— Вряд ли. Были у меня серии, когда я забивал пять-шесть матчей подряд, и ничего особенно не менялось. Сегодня я играю , по сути , только в Кубке Англии и Лиге Европы — такова реальность.

В январе 2012-го форвард вернулся в Россию.

«Куда ты бьешь?! Пас отдай!»

Спустя пять лет Глушаков исполнил нечто подобное.

Матч «Спартака» и «Амкара» катился к нулевой ничьей. В компенсированное время красно-белые получили право на угловой. Гости вынесли мяч из своей штрафной, но он оказался у Глушакова в 15 метрах от ворот. Квинси Промес тоже был готов пробить, но Денис решил взять ответственность на себя.

— Мяч удачно отлетел под правую ногу, там и Квинси хотел ударить. Но крикнул: «Я!» И ударил по воротам, — вспоминал капитан красно-белых.

Выстрел получился невероятным. Мяч пролетел между игроками «Амкара», вратарь гостей Селихов не успел среагировать, а отскок от перекладины только подчеркнул красоту гола. На 90+1-й минуте «Спартак» вырвал победу — 1:0.

Даже партнеры Глушакова не сразу поверили в происходящее.

— Когда Глушаков ударил, подумал: «Куда ты бьешь, отдай пас!» — признался защитник Александр Пуцко.

Дмитрий Комбаров тоже был сильно впечатлен произошедшим: «Он первый раз, по-моему, так попал!»

Слово на тот момент голкиперу «Амкара» Александру Селихову:

— Мяч увидел в последний момент — у штрафной было скопление наших и спартаковцев, удар наносился из-под игроков. Думаю, такие не берутся...

Сам Глушаков после игры не стал преувеличивать значение своего личного достижения.

— Ударил, попал — вот и все, — улыбался капитан. — Перед игрой смотрел гол Ромы Павлюченко «Рубину». Вот сейчас шел и вспоминал, что похожий получился, только он со штрафного ударил. Так что не зря играл с ним в одной команде, — объяснял Глушаков.

Это был не просто красивый гол: «Спартак» завершил первый круг лидером, а команда Массимо Карреры продолжала победную серию.

Журналисты, конечно, не могли не вспомнить знаменитый прогноз Выродова.

— Глушаков — это похороны?

— Надо того человека найти и у него спросить. Не говорил он на этот раз ничего? — улыбнулся Денис.

Но окончательно закольцевал историю Константин Генич. Комментатор вел трансляцию матча и помнил реплику, которая за месяц до этого прогремела на всю страну. Когда мяч оказался в сетке ворот Селихова, Генич повторил резонансные слова болельщика:

— Боже мой! Вот это голешник! Это похороны! Это Глушаков! Фантастика. Это даже Селихов не может вытащить. Это капитан «Спартака»!

Теперь фраза зажила собственной жизнью. Выродов произнес ее перед дерби, Глушаков забил ЦСКА, а затем принес «Спартаку» победу над «Амкаром». Генич напомнил всем, откуда пошла эта история.

Позднее комментатору предложили назвать свою лучшую фразу из репортажей 2016 года. Он вспомнил знаменитый эпизод, но с улыбкой поправил журналистов:

— Фразу «Глушаков — это похороны!», наверное, неправильно называть, это цитата...

Болельщик Иван Выродов. Фото Скриншот видео

«Теперь я — звезда!»

Иван Выродов после того эфира стал настоящей знаменитостью. Журналисты нашли его в Шебекино, где он работал на хлебозаводе. Иван рассказывал, что не ожидал такой популярности.

— Племянник пошел в школу после выходных, когда матч с ЦСКА был, так к нему ребята тут же: «Игорь, это ж твой дядя был!» В общем, вся школа гудела, — вспоминал он в интервью. — У нас город такой — все друг друга знают. 45 тысяч населения — все на стадионе «Спартака» могут уместиться.

— Как вас теперь называют?

— Звезда!

Иван мечтал встретиться с Глушаковым и получить его футболку. Желание исполнилось 25 декабря 2016 года. Капитан «Спартака» лично встретился с болельщиком, они обменялись футболками и сфотографировались.

Впоследствии Глушаков рассказывал, что они переписывались. Однажды он позвал Ивана на матч, но тот не смог приехать: на хлебозаводе было столько работы, что без него тоже начинались «похороны».

А Выродов не отказался от своих слов даже тогда, когда у Глушакова начались проблемы в «Спартаке». В интервью «СЭ» в октябре 2019 года он возмущался нападками на футболиста:

— Ну на него же реально тогда окрысились. А я остаюсь при своем. Жизнь все расставила на свои места. Ушел Глушак — разве что-то поменялось? «Спартак» стал тогда выигрывать? Да ничего подобного! Да не мог он один что-то мутить! Делали вышестоящие люди, видимо. Мы всех деталей не знаем... Но я до сих пор с Денисом переписываюсь, поддерживаю связь. Мне кажется, Глушак и сейчас играл бы в «Спартаке» и был бы не хуже тех, кто есть. На мой взгляд, он ни в чем не виноват.

— В вашей жизни за эти три года произошли серьезные изменения?

— Все нормально. Работы меняем, но все идет своим чередом. Дети растут, дочка, сын. Все ок.

— Сын футболом занимается?

— Нет, он на греблю пошел, уже на соревнования ездит. Хотя Глушаков ему тоже футболку подарил, висит у него на видном месте. А вам спасибо, что позвонили. Не забывайте «похоронщика»! (Смеется.)

Александр Селихов. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Селихов спросил: «У тебя там медом намазано , что ли?»

Спустя 10 лет «СЭ» связался с автором шедевра в ворота «Амкара»:

— Я бы не сказал, что специально лезу в интернет и пересматриваю тот гол. Просто он сам по себе как-то попадается на глаза в различных подборках, видеонарезках, роликах. Болельщики тоже, бывает, присылают этот гол. Так что такое не забудешь (улыбается). Мы в том матче атаковали все время, но никак не могли забить. В самой концовке подавали угловой. Мяч вылетел примерно к линии штрафной, даже чуть подальше. Я закрыл глаза, ударил — забил, — вспоминает Глушаков.

— Глаза закрыли?

— Ну, это я шучу, конечно (улыбается).

— Там же еще Промес набегал.

— Хорошо, что он поверил в мой удар. Кстати, такой же гол Саша Селихов пропустил, когда только перешел в «Спартак».

— Вот как?

— Да. Сборы в Марбелье, двусторонка. Мы подавали со штрафного, кто-то выбил на меня. И я точно так же попал в девятку. Селихов мне потом еще сказал: «У тебя что там — медом намазано , что ли?» (Смеется.) Так что пару раз я так действительно попадал в своей карьере. Важна даже не красота, а важность гола. Мы вырвали победу, остались лидерами. В том сезоне забивал в концовке еще и в матче с «Рубином».

— Часто вам болельщики напоминают фразу «Глушаков — это похороны»?

— Конечно, вспоминают. Иногда даже говорят, что таких ударов нынешнему «Спартаку» не хватает.

— А с автором мема Иваном Выродовым общаетесь?

— Периодически переписываемся, да.

— В этом «Спартаке» есть игрок, про которого можно сказать: «Это похороны»?

— Даже не задумывался. Не знаю... Наверное, так можно сказать про Барко. У него хороший удар.

— Играл бы Барко в вашем «Спартаке» в 2016 -м ?