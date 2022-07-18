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Сегодня, 18:17

Петржела: «Если Дзюба действительно уедет в Азербайджан, мне будет его жалко»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новость о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в один из азербайджанских клубов.

Ранее «СЭ» сообщил, что Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана. Футболист накануне прилетел в Баку, где может провести переговоры о трансфере в «Нефтчи» или «Карабах».

«Если Дзюба действительно уедет в Азербайджан, мне будет его жалко. В этой стране очень тяжело играть. Артему будет крайне сложно справляться с нагрузками в таком жарком климате. Для него это плохой вариант.

Конечно, ему лучше продолжить играть в России. Но для клубов Артем уже слишком проблемный игрок. Он взрослый и медленный. Цена Дзюбы больше не соответствует качеству, поэтому ни один клуб его не приглашает. Я видел его игру в последнее время и меня совершенно не удивляет отсутствие интереса к нему. Этому футболисту пора снизить свои требования», — заявил Петржела Sport24.

В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах. В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом по истечении контракта с клубом.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-18-petrzhela-yesli-dzyuba-pereyedet-v-azerbaydzhan-mne-budet-yego-zhalko
Артем Дзюба
Властимил Петржела
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