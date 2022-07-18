Петржела: «Если Дзюба действительно уедет в Азербайджан, мне будет его жалко»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новость о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в один из азербайджанских клубов.
Ранее «СЭ» сообщил, что Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана. Футболист накануне прилетел в Баку, где может провести переговоры о трансфере в «Нефтчи» или «Карабах».
«Если Дзюба действительно уедет в Азербайджан, мне будет его жалко. В этой стране очень тяжело играть. Артему будет крайне сложно справляться с нагрузками в таком жарком климате. Для него это плохой вариант.
Конечно, ему лучше продолжить играть в России. Но для клубов Артем уже слишком проблемный игрок. Он взрослый и медленный. Цена Дзюбы больше не соответствует качеству, поэтому ни один клуб его не приглашает. Я видел его игру в последнее время и меня совершенно не удивляет отсутствие интереса к нему. Этому футболисту пора снизить свои требования», — заявил Петржела Sport24.
В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах. В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом по истечении контракта с клубом.
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|Кр. Советов
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2
|Сочи
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|3-1
|3
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3
|ЦСКА
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|2-0
|3
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4
|Факел
|1
|0
|1
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|2-2
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5
|Краснодар
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|1
|0
|2-2
|1
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6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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8
|Химки
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|0
|1
|0
|1-1
|1
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9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
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Зенит – Факел
|- : -
|3.06
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Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
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ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
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Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
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Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
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Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
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Урал – Сочи
|- : -
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
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Роман Акбашев
Факел
|1
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Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
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Ильнур Альшин
Факел
|1
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
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Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
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Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
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Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
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Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1