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Сегодня, 13:29

Капитан «Динамо» Бальбуэна: «Многое нужно улучшать, но команда на правильном пути»

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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна оценил игру бело-голубых в сезоне-2023/24.

«Многое нужно улучшать, но команда на правильном пути с такими матчами, как сегодня. Впереди много сложных соперников, и мы будем стараться показывать максимум против каждого из них», — приводит слова Бальбуэны Metaratings.ru.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка. «Краснодар», идуший вторым, опережает бело-голубых на 1 очко.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

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