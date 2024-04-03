Капитан «Динамо» Бальбуэна: «Многое нужно улучшать, но команда на правильном пути»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна оценил игру бело-голубых в сезоне-2023/24.

«Многое нужно улучшать, но команда на правильном пути с такими матчами, как сегодня. Впереди много сложных соперников, и мы будем стараться показывать максимум против каждого из них», — приводит слова Бальбуэны Metaratings.ru.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка. «Краснодар», идуший вторым, опережает бело-голубых на 1 очко.