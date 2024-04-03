Ефимова считает, что «Спартак» может претендовать на медали в РПЛ

Российская пловчиха и болельщица «Спартака» Юлия Ефимова в разговоре с «СЭ» высказалась о перспективах красно-белых в текущем сезоне.

— На что футбольный «Спартак» может рассчитывать в текущем сезоне?

— Я не настолько футбольный эксперт...

— Медали?

— Медали, да. Желаю «Спартаку» самого лучшего.

После 21 тура чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 32 очка.