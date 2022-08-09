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Альшин: «Думать о том, как бы не вылететь — это не про «Факел»

Альшин рассказал, на что может «Факел» рассчитывать в этом сезоне
Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин рассказал, на что может рассчитывать клуб в этом сезоне.

«Думать о том, как бы не вылететь — это не про нас. Мы настраиваемся на победу в каждой игре. Нет смысла загадывать сейчас, что будет дальше. Посмотрим, как закончится сезон. А пока будем готовиться и идти от матча к матчу. У нас есть желание, старание. Может быть, что-то получится. Все в наших руках», — цитируют «Известия» Альшина.

После четырех туров воронежская команда идет на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 2 очка в 4 матчах.

Источник: https://iz.ru/1376490/aleksei-fomin/v-spartake-shansov-probitsia-ne-bylo-i-ia-poshel-drugim-putem
Ильнур Альшин
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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