Альшин рассказал, на что может «Факел» рассчитывать в этом сезоне

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин рассказал, на что может рассчитывать клуб в этом сезоне.

«Думать о том, как бы не вылететь — это не про нас. Мы настраиваемся на победу в каждой игре. Нет смысла загадывать сейчас, что будет дальше. Посмотрим, как закончится сезон. А пока будем готовиться и идти от матча к матчу. У нас есть желание, старание. Может быть, что-то получится. Все в наших руках», — цитируют «Известия» Альшина.

После четырех туров воронежская команда идет на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 2 очка в 4 матчах.