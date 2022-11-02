Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о перспективах команды в чемпионской гонке в РПЛ.

«Как оценю шансы «Динамо» в борьбе с петербуржцами за чемпионство? Единственное, о чем мы можем думать, это о своем пути. Главное — побеждать, набирать очки от матча к матчу, проводить хорошие игры, стараться забивать больше, потому что нам это по силам. А еще хочется, чтобы мы пропускали поменьше голов. Не нужно думать о том, как играют другие команды, сколько у них очков. Надо сконцентрироваться на себе», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».

После 15-и туров РПЛ «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 13 очков.