Защитник ЦСКА Роша рассказал, кому посвятил свой гол в ворота «Динамо»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, кому посвятил гол в матче с «Динамо» (1:1) в 12-м туре РПЛ.

Этот гол стал для игрока дебютным за ЦСКА в чемпионате России.

— Что означал жест из трех пальцев, когда вы праздновали гол? И обращались к трибуне. Кто-то из родственников там был?

— Это инициалы мамы и супруги. Супруга была на матче, поэтому гол посвятил ей.

— Когда ты забивал, то в это время на поле сидел Саба Сазонов. Это давало преимущество?

— Не помню этот момент. Хочу ответить хорошую передачу Кучаева. С этой передачи смог отличиться.

— Есть какая-нибудь наработка при стандартах, чтобы нейтрализовать соперника?

— Много работаем на стандартах. Много отрабатываем эпизодов.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Владимира Федотова набрали 24 очка.