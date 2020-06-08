Защитник ЦСКА Щенников перенес операцию

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что защитник Георгий Щенников в понедельник перенес операцию на руке.

29-летний российский футболист получил перелом четвертой пястной кости правой кисти со смещением на тренировке в пятницу. Сроки восстановления Щенникова не уточняются.

Ранее врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что полузащитник Ильзат Ахметов не сможет принять участие в оставшихся матчах текущего сезона чемпионата России после операции на плече.

В сезоне-2019/20 защитник провел 4 матча за армейцев и не отметился результативными действиями. РПЛ возобновится 19 июня.