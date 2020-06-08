Защитник ЦСКА Щенников перенес операцию
Пресс-служба ЦСКА сообщает, что защитник Георгий Щенников в понедельник перенес операцию на руке.
29-летний российский футболист получил перелом четвертой пястной кости правой кисти со смещением на тренировке в пятницу. Сроки восстановления Щенникова не уточняются.
Ранее врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что полузащитник Ильзат Ахметов не сможет принять участие в оставшихся матчах текущего сезона чемпионата России после операции на плече.
В сезоне-2019/20 защитник провел 4 матча за армейцев и не отметился результативными действиями. РПЛ возобновится 19 июня.
? Защитник #ЦСКА Георгий @GShchennikov42 перенес операцию в связи с переломом пальца руки со смещением https://t.co/8JqmE2n11D pic.twitter.com/YXW6wMpD7F— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 8, 2020
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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/georgiy-shchennikov-perenes-operatsiyu/