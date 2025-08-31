Мойзес — об удалении Кордобы: «Это решение судьи. Джон слишком высоко поднял свою ногу»

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал эпизод с удалением форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура РПЛ.

Игра прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 1:1. На 56-й минуте Кордоба получил красную карточку за грубую игру против Мойзеса.

— Это решение судьи. Он дал красную Кордобе. Нечего сказать. Кордоба слишком высоко поднял свою ногу. Джон сказал, что я подтвердил, что касания не было? Если он так сказал, я не могу за него отвечать. Обидно, что потеряли очки. Но «Краснодар» — большая команда, лидер чемпионата.

«Краснодар» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 15 баллами располагается на второй позиции.