В ЦСКА заявили, что судья Шафеев не поставил очевидный пенальти в конце матча с «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини и директор армейцев по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировали эпизод с возможным пенальти в ворота «Краснодара» в конце матча 7-го тура РПЛ.

В добавленное ко второму тайму время при подаче в штрафную «быков» мяч задел руку защитника Виктора Са. ВАР проверял эпизод на предмет нарушения, но не обнаружил повода для назначения 11-метрового.

Матч завершился со счетом 1:1.

— Если бы вы были судьей, поставили бы пенальти в ворота «Краснодара» за игру рукой Са?

— Говорю вам, что я не комментирую судейство. Если я вам отвечу, что вы напишете? Не видел еще всех моментов. Даже если судьи ошиблись — что мы можем поделать? Исхожу из того, что судьи непредвзяты. И я принимаю их решения, — сказал Челестини.

— Сделать мы мало что можем, но в ЭСК обратимся. На наш взгляд, это очевидный пенальти, — добавил Брейдо.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 16 очками. ЦСКА идет на второй строчке с 15 очками.