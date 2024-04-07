Мойзес: «Контролировали игру с «Факелом» от начала и до конца»

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал победу над «Факелом» (4:1) в 23-м туре РПЛ.

«Это заслуженная победа. Мы старались контролировать игру от начала и до конца. Передачи Акинфеева? У него есть это качество, он прекрасно умеет делать идеальные длинные передачи. Пропущенный гол на последних секундах? Мы будем разбирать моменты, пропущенный гол в том числе, и исправлять все в недельном цикле», — сказал Мойзес после игры.

ЦСКА с 36 очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Московская команда продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах. У «Факела» 26 баллов и 11-я строчка. Воронежцы потерпели первое поражение за шесть последних игр в чемпионате России.