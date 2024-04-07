Файзуллаев: «Каким местом в РПЛ буду доволен? Топ-3»

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал победу над «Факелом» (4:1) в 23-м туре РПЛ.

— Очень рады, что победили, забрали три очка. Показали хороший футбол. Думаю, болельщики очень рады.

— Полноценно адаптировался?

— Да, уже привык. У меня была пауза после сборной. Не набрал еще форму. Хорошо себя чувствую. Получаю игровые минуты. Всегда хочу помогать команде на поле.

— ЦСКА проводит разные матчи, сегодня легка победа, а с «Сочи» наоборот. В чем причина?

— В некоторых матчах теряем концентрацию на последних минутах. Из-за этого много пропустили и теряли очков. В каждом матче выходим, чтобы побеждать.

— Каким местом будешь доволен по итогам сезона?

— Топ-3.

— Победа в Кубке или топ-3?

— Закончить сезон с Кубком всегда приятно.

ЦСКА с 36 очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Московская команда продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах. У «Факела» 26 баллов и 11-я строчка. Воронежцы потерпели первое поражение за шесть последних игр в чемпионате России.