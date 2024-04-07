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Сегодня, 17:07

Файзуллаев: «Каким местом в РПЛ буду доволен? Топ-3»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал победу над «Факелом» (4:1) в 23-м туре РПЛ.

— Очень рады, что победили, забрали три очка. Показали хороший футбол. Думаю, болельщики очень рады.

— Полноценно адаптировался?

— Да, уже привык. У меня была пауза после сборной. Не набрал еще форму. Хорошо себя чувствую. Получаю игровые минуты. Всегда хочу помогать команде на поле.

— ЦСКА проводит разные матчи, сегодня легка победа, а с «Сочи» наоборот. В чем причина?

— В некоторых матчах теряем концентрацию на последних минутах. Из-за этого много пропустили и теряли очков. В каждом матче выходим, чтобы побеждать.

— Каким местом будешь доволен по итогам сезона?

— Топ-3.

— Победа в Кубке или топ-3?

— Закончить сезон с Кубком всегда приятно.

ЦСКА с 36 очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Московская команда продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах. У «Факела» 26 баллов и 11-я строчка. Воронежцы потерпели первое поражение за шесть последних игр в чемпионате России.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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