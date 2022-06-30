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Милан Гайич — о работе Федотова в ЦСКА: «Он хороший тренер с множеством интересных идей»

Защитник ЦСКА Гайич поделился мнением о перспективах Федотова в ЦСКА
Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» рассказал о главном тренере команды Владимире Федотове.

— Что ты думаешь о тренере ЦСКА Владимире Федотове?

— Он хороший тренер с множеством интересных идей. У него есть своя философия игры, и он хочет, чтобы мы следовали ей. Мы начали предсезонную подготовку. Нам очень важно быть полностью готовыми к началу чемпионата России.

— До этого он не работал в больших командах. Сейчас он в ЦСКА. Как ты думаешь, он готов для работы с такой командой?

— Конечно, он готов. Если он здесь, значит, это так! Мы будем помогать друг другу показывать свои лучшие качества и результат. Наша команда будет готова на сто процентов к старту сезона.

Владимир Федотов возглавил ЦСКА 15 июня. До этого 55-летний россиянин 2,5 года работал в «Сочи».

Гайич перешел в ЦСКА 17 июня. Предыдущей командой 26-летнего серба была «Црвена Звезда».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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