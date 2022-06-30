Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» рассказал о главном тренере команды Владимире Федотове.

— Что ты думаешь о тренере ЦСКА Владимире Федотове?

— Он хороший тренер с множеством интересных идей. У него есть своя философия игры, и он хочет, чтобы мы следовали ей. Мы начали предсезонную подготовку. Нам очень важно быть полностью готовыми к началу чемпионата России.

— До этого он не работал в больших командах. Сейчас он в ЦСКА. Как ты думаешь, он готов для работы с такой командой?

— Конечно, он готов. Если он здесь, значит, это так! Мы будем помогать друг другу показывать свои лучшие качества и результат. Наша команда будет готова на сто процентов к старту сезона.

Владимир Федотов возглавил ЦСКА 15 июня. До этого 55-летний россиянин 2,5 года работал в «Сочи».

Гайич перешел в ЦСКА 17 июня. Предыдущей командой 26-летнего серба была «Црвена Звезда».