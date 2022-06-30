Милан Гайич — о работе Федотова в ЦСКА: «Он хороший тренер с множеством интересных идей»
Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» рассказал о главном тренере команды Владимире Федотове.
— Что ты думаешь о тренере ЦСКА Владимире Федотове?
— Он хороший тренер с множеством интересных идей. У него есть своя философия игры, и он хочет, чтобы мы следовали ей. Мы начали предсезонную подготовку. Нам очень важно быть полностью готовыми к началу чемпионата России.
— До этого он не работал в больших командах. Сейчас он в ЦСКА. Как ты думаешь, он готов для работы с такой командой?
— Конечно, он готов. Если он здесь, значит, это так! Мы будем помогать друг другу показывать свои лучшие качества и результат. Наша команда будет готова на сто процентов к старту сезона.
Владимир Федотов возглавил ЦСКА 15 июня. До этого 55-летний россиянин 2,5 года работал в «Сочи».
Гайич перешел в ЦСКА 17 июня. Предыдущей командой 26-летнего серба была «Црвена Звезда».
|И
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -