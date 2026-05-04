Защитник ЦСКА Круговой обратился к Челестини после ухода тренера из клуба

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал уход Фабио Челестини из команды.

«Хочу сказать спасибо вам, Фабио, и всему тренерскому штабу за доверие и совместную работу. Желаю удачи и успехов в дальнейшем!» — написал футболист в соцсети.

В понедельник, 4 мая, московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним швейцарским специалистом по соглашению сторон. Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России.

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

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