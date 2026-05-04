Губернатор Санкт-Петербурга Беглов: «Город верит в «Зенит», всегда поддерживает свою команду»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ответил на вопрос «СЭ» о поддержке «Зенита» в городе.

«Город верит в свою команду, всегда поддерживает «Зенит»! Со времен знаменитого блокадного матча, футбол для Санкт-Петербурга — это символ несгибаемого характера нашего города и ленинградцев-петербуржцев!» — сказал Беглов «СЭ».

Первое место в чемпионате России занимает «Краснодар» с 63 очками. На второй строчке находится «Зенит», который отстает от лидера на 1 очко.

10 мая «Зенит» примет на своем поле «Сочи», 17 мая проведет гостевую встречу с «Ростовом».