Полузащитник ЦСКА Глебов поблагодарил Челестини: «Спасибо, что вывели меня на новый уровень»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал уход Фабио Челестини из команды.

«Спасибо, мистер, за то, что вывели меня на новый уровень и верили в меня от начала и до конца!» — написал футболист в соцсети.

4 мая московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом по соглашению сторон. Швейцарец возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России.

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.