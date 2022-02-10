Дивеев отреагировал на постоянные смены тренеров в ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о постоянной смене тренеров в клубе.

— Раньше ЦСКА воспринимался как один из самых стабильных клубов в стране. Сейчас это ощущение пропало. И даже в декабре появились разговоры о возможном назначении Марко Николича.

— Это все у вас там пишут, а мы ничего не знаем. Главный тренер Алексей Владимирович сказал: «12-го числа приезжай на сбор».

Я футболист ЦСКА, а кто будет тренером, зависит от того, как руководство это видит. Если бы у нас были плохие результаты и место ниже десятого, тогда понятно: проблемы в тренере либо в игроках. Но, насколько знаю, у нас меньше всего пропущенных голов в лиге. Да, реализация чуть-чуть хромает, игра, может, не такая хорошая, как хотелось бы. Но со временем она станет лучше.

— Перед чемпионатом Европы ты говорил, что ЦСКА стал сильнее при Оличе. Перед стартом летних сборов Ивица уходит. Твоя реакция?

— О его отставке узнал, как и все, вечером накануне вылета команды на летний сбор. Было неожиданно, но, если руководство приняло такое решение, значит, у них были причины. Для игроков глобально ничего не поменялось: нашей задачей было подготовиться к сезону.

— Может, я не прав, но звучит как безразличие. Убрали одного тренера — без разницы, придет другой.

— Это не безразличие. Ушел Ивица, до этого ушел Виктор Михайлович, который дал мне дорогу в футбол, за что я ему благодарен. Переписываюсь и с Гончаренко, и с Оличем — это нормально. Но я же не буду посыпать голову пеплом со словами «Все, он ушел, я не знаю, что мне делать». Надо уметь перестраиваться. Любая отставка тренера — это непростой момент для команды, но это неотъемлемая часть футбольной жизни. Сейчас Алексей Владимирович тренирует, мы знаем, что он требует.