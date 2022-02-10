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Дивеев отреагировал на постоянные смены тренеров в ЦСКА

Защитник ЦСКА Дивеев заявил, что смена тренеров это неотъемлемая часть футбольной жизни
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Ивица Олич.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о постоянной смене тренеров в клубе.

— Раньше ЦСКА воспринимался как один из самых стабильных клубов в стране. Сейчас это ощущение пропало. И даже в декабре появились разговоры о возможном назначении Марко Николича.
— Это все у вас там пишут, а мы ничего не знаем. Главный тренер Алексей Владимирович сказал: «12-го числа приезжай на сбор».

Я футболист ЦСКА, а кто будет тренером, зависит от того, как руководство это видит. Если бы у нас были плохие результаты и место ниже десятого, тогда понятно: проблемы в тренере либо в игроках. Но, насколько знаю, у нас меньше всего пропущенных голов в лиге. Да, реализация чуть-чуть хромает, игра, может, не такая хорошая, как хотелось бы. Но со временем она станет лучше.

— Перед чемпионатом Европы ты говорил, что ЦСКА стал сильнее при Оличе. Перед стартом летних сборов Ивица уходит. Твоя реакция?
— О его отставке узнал, как и все, вечером накануне вылета команды на летний сбор. Было неожиданно, но, если руководство приняло такое решение, значит, у них были причины. Для игроков глобально ничего не поменялось: нашей задачей было подготовиться к сезону.

— Может, я не прав, но звучит как безразличие. Убрали одного тренера — без разницы, придет другой.
— Это не безразличие. Ушел Ивица, до этого ушел Виктор Михайлович, который дал мне дорогу в футбол, за что я ему благодарен. Переписываюсь и с Гончаренко, и с Оличем — это нормально. Но я же не буду посыпать голову пеплом со словами «Все, он ушел, я не знаю, что мне делать». Надо уметь перестраиваться. Любая отставка тренера — это непростой момент для команды, но это неотъемлемая часть футбольной жизни. Сейчас Алексей Владимирович тренирует, мы знаем, что он требует.

Игорь Дивеев и&nbsp;Валерий Карпин. «Карпина в сборной воспринимают как игрока, а не как тренера: у него к каждому свой подход, может подколоть». Интервью Игоря Дивеева
Ивица Олич
Игорь Дивеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

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И К Ж
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Спартак

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