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«Шварц и Тедеско открыли путь немецким тренерам в Россию». Тренер «Динамо» Булут — о Фарке в «Краснодаре»

Тренер «Динамо» Волкан Булут прокомментировал назначение Фарке в «Краснодар»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Даниэл Фарке.
Фото Global Look Press

Волкан Булут, ассистент главного тренера «Динамо» Сандро Шварца прокомментировал назначении Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».

— Вас удивило, что в России назначение Даниэля Фарке в «Краснодар» сравнили с пощечиной нашей тренерской школе?

— Скажу так: меня не удивило появление еще одного специалиста из Германии в РПЛ. На мой взгляд, работа Шварца в «Динамо» и Тедеско в «Спартаке» открыла дорогу немецким тренерам в Россию. В «Норвиче» Фарке отработал очень хорошо. Да, был момент с вылетом из премьер-лиги, но я тоже вылетал из бундеслиги и могу сказать: когда ты конкурируешь с клубами, которым уступаешь по бюджету и уровню игроков, у тебя очень мало шансов. Так было у меня с «Падерборном», и так было у Фарке с «Норвичем».

«Краснодар» объявил о назначении Фарке главным тренером команды 13 января. Контракт с 45-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2024 года. Предыдущим клубом Фарке был «Норвич», тренер работал с английской командой с мая 2017 года по ноябрь 2021 года.

Полностью интервью Волкана Булута «СЭ» читайте здесь

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Даниэль Фарке
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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27.02 19:00
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Артем Дзюба

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П
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