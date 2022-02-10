Волкан Булут, ассистент главного тренера «Динамо» Сандро Шварца прокомментировал назначении Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».

— Вас удивило, что в России назначение Даниэля Фарке в «Краснодар» сравнили с пощечиной нашей тренерской школе?

— Скажу так: меня не удивило появление еще одного специалиста из Германии в РПЛ. На мой взгляд, работа Шварца в «Динамо» и Тедеско в «Спартаке» открыла дорогу немецким тренерам в Россию. В «Норвиче» Фарке отработал очень хорошо. Да, был момент с вылетом из премьер-лиги, но я тоже вылетал из бундеслиги и могу сказать: когда ты конкурируешь с клубами, которым уступаешь по бюджету и уровню игроков, у тебя очень мало шансов. Так было у меня с «Падерборном», и так было у Фарке с «Норвичем».

«Краснодар» объявил о назначении Фарке главным тренером команды 13 января. Контракт с 45-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2024 года. Предыдущим клубом Фарке был «Норвич», тренер работал с английской командой с мая 2017 года по ноябрь 2021 года.

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