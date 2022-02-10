Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о серии без побед команды в матчах с «Зенитом».

— Перед матчем с «Зенитом» ты говорил, что за три года в ЦСКА ни разу их не побеждал и для тебя это — боль. Ты не чувствуешь, будто они становятся сильнее и сильнее, а ЦСКА вперед не идет?

— Ну, по последней игре я бы не сказал, что мы проиграли «Зениту» без шансов. Первый тайм был тяжелый, но во втором мы доминировали, с 55-й по 85-ю минуту контролировали ход игры и могли забивать. Не получилось, пропустили. Говорить о том, что «Зенит» так прибавил и с ним тяжело играть, — нет, я так не считаю. Со всеми можно играть.

«Зенит» после 18-и туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. ЦСКА находится на четвертой позиции, имея на счету 30 очков.