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Дивеев: «Говорить о том, что «Зенит» так прибавил и с ним тяжело играть, — нет, я так не считаю»

Защитник ЦСКА Дивеев не считает, что с «Зенитом» тяжело играть
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Игорь Дивеев, Михаил Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о серии без побед команды в матчах с «Зенитом».

— Перед матчем с «Зенитом» ты говорил, что за три года в ЦСКА ни разу их не побеждал и для тебя это — боль. Ты не чувствуешь, будто они становятся сильнее и сильнее, а ЦСКА вперед не идет?

— Ну, по последней игре я бы не сказал, что мы проиграли «Зениту» без шансов. Первый тайм был тяжелый, но во втором мы доминировали, с 55-й по 85-ю минуту контролировали ход игры и могли забивать. Не получилось, пропустили. Говорить о том, что «Зенит» так прибавил и с ним тяжело играть, — нет, я так не считаю. Со всеми можно играть.

«Зенит» после 18-и туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. ЦСКА находится на четвертой позиции, имея на счету 30 очков.

Игорь Дивеев и&nbsp;Валерий Карпин. «Карпина в сборной воспринимают как игрока, а не как тренера: у него к каждому свой подход, может подколоть». Интервью Игоря Дивеева

Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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27 тур
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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