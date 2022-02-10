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Дивеев высказался о возвращении Василия Березуцкого в ЦСКА

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Василий Березуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о возвращении Василия Березуцкого в клуб.

— В ЦСКА вернулся Василий Березуцкий.
— Владимирович! Я ему рад. Помню, когда он приходил еще при Гончаренко, был такой же позитивный. И сейчас тоже дал нам положительных эмоций, подшучивает на тренировках.

— В интервью ты рассказывал, что в свой первый приход Василий тебе «пихал».
— Скорее не «пихал», а подсказывал. «Пихач» — это когда какой-то игрок орет именно на тебя во время матча. Или главный тренер кричит, что так делать нельзя. А Василий Владимирович подсказывал: что сделал не так, как надо было сыграть. Потому что он опытный человек.

— Но в прошлой раз ты говорил, что нервно реагировал на его подсказ.
— Наверное, у каждого футболиста так. Когда у тебя что-то не получается и тебе еще указывают на ошибки, а ты сам все это понимаешь, хочется что-то ответить. Но потом осознаешь, что это главный тренер (или его помощник), и ты не можешь этого сделать.

В январе 2022 года Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА, который возглавляет его брат Алексей.

Игорь Дивеев и&nbsp;Валерий Карпин. «Карпина в сборной воспринимают как игрока, а не как тренера: у него к каждому свой подход, может подколоть». Интервью Игоря Дивеева

Василий Березуцкий
Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Гамид Агаларов

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Сочи

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П
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