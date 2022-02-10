Дивеев высказался о возвращении Василия Березуцкого в ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о возвращении Василия Березуцкого в клуб.

— В ЦСКА вернулся Василий Березуцкий.

— Владимирович! Я ему рад. Помню, когда он приходил еще при Гончаренко, был такой же позитивный. И сейчас тоже дал нам положительных эмоций, подшучивает на тренировках.

— В интервью ты рассказывал, что в свой первый приход Василий тебе «пихал».

— Скорее не «пихал», а подсказывал. «Пихач» — это когда какой-то игрок орет именно на тебя во время матча. Или главный тренер кричит, что так делать нельзя. А Василий Владимирович подсказывал: что сделал не так, как надо было сыграть. Потому что он опытный человек.

— Но в прошлой раз ты говорил, что нервно реагировал на его подсказ.

— Наверное, у каждого футболиста так. Когда у тебя что-то не получается и тебе еще указывают на ошибки, а ты сам все это понимаешь, хочется что-то ответить. Но потом осознаешь, что это главный тренер (или его помощник), и ты не можешь этого сделать.

В январе 2022 года Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА, который возглавляет его брат Алексей.