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Сегодня, 01:35

Дивеев назвал компонент, в котором Дзюба сильнее Лукаку

Дивеев считает, что Дзюба лучше играет корпусом, чем форвард «Челси» Лукаку
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал, в чем нападающий «Зенита» Артем Дзюба сильнее форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

— До этого еще была игра с Бельгией, а после матча ты дал флеш-интервью, за которое тебя начали хейтить.

— Про Лукаку, да. Сказал, что он не такой сильный, чтобы прямо «вау»! Знал, как он будет играть, Станислав Саламович [Черчесов] рассказал, какие у него сильные качества.

Понятно, Лукаку — классный нападающий: техничный, габаритный, бежит, толкается. У него есть голевое чутью, он в любую секунду может создать голевой момент.

Лукаку — быстрый и сильный, у нас в чемпионате таких нет. Главное, что я имел в виду, — он такой же человек, как и ты, ничего сверхъестественного в нем нет. Он сам себя сделал. Работа, тренировки, та же качалка и питание.

— Перед Евро ты сравнивал Дзюбу с Лукаку, но это же разный уровень.

— В плане скорости — да, а по габаритам они с Дзюбой одинаковые.

— Я, конечно, против него никогда не играл, но со стороны Лукаку выглядит просто огромным мускулистым человеком, который при этом еще быстрый и пластичный.

— Он быстрый, это да. Дзюба не быстрый, но Артем, может, даже лучше играет корпусом. Против него тяжелее играть в корпус, когда идут длинные передачи. Это чисто мое мнение.

Игорь Дивеев и&nbsp;Валерий Карпин. «Карпина в сборной воспринимают как игрока, а не как тренера: у него к каждому свой подход, может подколоть». Интервью Игоря Дивеева
Артем Дзюба
Игорь Дивеев
Ромелу Лукаку
Футбол
Сборная России по футболу
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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