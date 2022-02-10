Дивеев назвал компонент, в котором Дзюба сильнее Лукаку

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал, в чем нападающий «Зенита» Артем Дзюба сильнее форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

— До этого еще была игра с Бельгией, а после матча ты дал флеш-интервью, за которое тебя начали хейтить.

— Про Лукаку, да. Сказал, что он не такой сильный, чтобы прямо «вау»! Знал, как он будет играть, Станислав Саламович [Черчесов] рассказал, какие у него сильные качества.

Понятно, Лукаку — классный нападающий: техничный, габаритный, бежит, толкается. У него есть голевое чутью, он в любую секунду может создать голевой момент.

Лукаку — быстрый и сильный, у нас в чемпионате таких нет. Главное, что я имел в виду, — он такой же человек, как и ты, ничего сверхъестественного в нем нет. Он сам себя сделал. Работа, тренировки, та же качалка и питание.

— Перед Евро ты сравнивал Дзюбу с Лукаку, но это же разный уровень.

— В плане скорости — да, а по габаритам они с Дзюбой одинаковые.

— Я, конечно, против него никогда не играл, но со стороны Лукаку выглядит просто огромным мускулистым человеком, который при этом еще быстрый и пластичный.

— Он быстрый, это да. Дзюба не быстрый, но Артем, может, даже лучше играет корпусом. Против него тяжелее играть в корпус, когда идут длинные передачи. Это чисто мое мнение.