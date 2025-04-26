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Судейство

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Гончаренко: «ВАР — катастрофа, это превратилось в какое-то шоу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко после победы над «Ахматом» (1:0) в 26-м туре РПЛ раскритиковал работу системы видеоповторов (ВАР) в России.

Нижегородцы забили единственный гол с пенальти. На 45+7-й минуте отличился Хуан Боселли. В концовке встречи право на одиннадцатиметровый получили грозненцы. Голкипер «Пари НН» Никита Медведев дважды отразил пенальти — после просмотра повтора «Ахмат» перебивал удар.

«На мой взгляд, то, что у нас происходит с ВАР, — катастрофа. Не очень хочется, чтобы он участвовал в играх. В одной штрафной площади смотрится все, а в другой — ничего. Бесконечная волокита с этими просмотрами... Раньше мы понимали, что судья на поле главный. А сейчас это превратилось в какое-то шоу», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Нижегородцы прервали шестиматчевую безвыигрышную серию. После этого матча «Пари НН» с 23 очками вышел из зоны «стыков» в таблице РПЛ, поднявшись на 12-е место. «Ахмат» (23 балла) опустился на 14-ю строчку. Грозненцы уступают нижегородской команде и «Химкам» (23), у которых еще одна игра в запасе, по дополнительным показателям.

Источник: «Чемпионат»
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Виктор Гончаренко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
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Алексей Батраков

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Мирлинд Даку

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П
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Зенит

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Бителло

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 9
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Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

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 22 1 6
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