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Сегодня, 18:27

«Ростов» и «Локомотив» поделили очки в матче РПЛ

Алина Савинова
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Алексей Сутормин (слева) и Алексей Батраков (справа).
Фото ФК «Ростов»

«Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура чемпионата России — 1:1.

Первый гол в этой встрече забил полузащитник ростовчан Кирилл Щетинин, который отличился на 25-й минуте после ошибки вратаря гостей Антона Митрюшкина. На 75-й минуте Алексей Батраков реализовал пенальти и сравнял счет.

«Локомотив» набрал 45 очков и сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 37 баллами располагается на строчку ниже.

Следующий матч в чемпионате железнодорожники проведут 3 мая против «Оренбурга». Желто-синие 4 мая сыграют с «Химками».

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:1
Локомотив
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» и «Зенит» сыграли вничью и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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