Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

3 августа, 20:57

Круговой — о ничьей с «Зенитом»: «Если бы не обидный пенальти, то закончили бы 1:0»

Роман Кольцов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мнением о ничьей с «Зенитом» (1:1) в третьем туре РПЛ.

— Соболев сказал, что в «Зените» воспринимают эту ничью как поражение. Как воспринял ее ты и команда?

— Мы отдали все силы и, конечно, хотелось бы победить. Возможности были. Если бы не обидный пенальти, то закончили бы 1:0.

— Пенальти был?

— Касание было. Насколько оно было на пенальти, это уже вопрос.

ЦСКА с 5 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В 4-м туре армейцы 9 августа примут «Рубин».

Жерсон, Педро и&nbsp;Матвей Кисляк в&nbsp;матче 3-го тура РПЛ &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (1:1) 3&nbsp;августа.Соболев и Круговой спасли «Зенит» от поражения. ЦСКА увез ничью из Петербурга

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Данил Круговой
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
«Рейнджерс» Панарина прервали серию без побед в Нью-Йорке со старта сезона НХЛ
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Точно. Вот и я задался вопросом, откуда он знает как бы закончился матч, если бы не было пенальти. Время то еще было.

    03.08.2025

  • Откуда он знает как бы закончился матч, если бы не пенальти? Там еще времени достаточно было.

    03.08.2025

  • сергей карасёв

    круговой заигрался...в штрафной затеял борьбу...правильно его из зенита попёрли...

    03.08.2025

  • TokTram_

    Радуйся, что отскочили на пенальти.

    03.08.2025

  • cska+

    да ещё и выход один на один не забил, а пас стал отдавать...

    03.08.2025

  • SpartakSirius

    За касание Кругового отблагодарили

    03.08.2025

  • gan75

    Эту фразу мог сказать любой игрок Цска, только не Круговой...

    03.08.2025

  • napadenie

    Подобные высказывания взбешивают своими “если бы”. Ведь известно же, что в футболе это не работает. Может быть пару мячей получили вместо пенальти…

    03.08.2025

  • Ilya Gudman

    А если бы Зенит забил на первых минутах закончили бы 0:5 ) Куруговой как был дурачком так и остался , совсем не взрослеет

    03.08.2025

    • Соболев о ничьей с ЦСКА: «Зенит» должен был побеждать»

    Соболев: «В концовке «Зенит» стал командой, за игру которой не стыдно»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости