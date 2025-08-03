Круговой — о ничьей с «Зенитом»: «Если бы не обидный пенальти, то закончили бы 1:0»

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мнением о ничьей с «Зенитом» (1:1) в третьем туре РПЛ.

— Соболев сказал, что в «Зените» воспринимают эту ничью как поражение. Как воспринял ее ты и команда?

— Мы отдали все силы и, конечно, хотелось бы победить. Возможности были. Если бы не обидный пенальти, то закончили бы 1:0.

— Пенальти был?

— Касание было. Насколько оно было на пенальти, это уже вопрос.

ЦСКА с 5 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В 4-м туре армейцы 9 августа примут «Рубин».