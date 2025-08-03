Соболев согласился, что для «Зенита» ничья с ЦСКА равноценна поражению

Нападающий «Зенита» Александр Соболев коротко прокомментировал ничью в домашнем матче 3-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1). 28-летний форвард реализовал пенальти и сравнял счет на 76-й минуте.

— Ничья воспринимается как поражение?

— Конечно. «Зенит» только на победу играет.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.