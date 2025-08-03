Соболев: «В концовке «Зенит» стал командой, за игру которой не стыдно»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в интервью клубной пресс-службе объяснил, почему он пробил пенальти в матче 3-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1). 28-летний форвард вышел на замену на 62-й минуте и принес своей команде ничью.

— После матча первого тура против «Ростова» Андрей Мостовой признался, что вместе с вами перед выходом на замену обсуждал некую тактику. Если не секрет, сейчас у вас было что-то такое?

— На этот раз Мостового я менял. А так... Просто мысли были в голове — помочь команде добыть очки и сделать все, что от меня зависит. В принципе, как я уже говорил, в первом тайме нам как будто не хватало страсти, азарта, агрессии. ЦСКА был агрессивнее, больше бил. Как будто этого чуть не хватало. И вроде в последние 30 минут мы включились и были командой, которая бьется за чемпионство. За такую игру не стыдно.

— Сегодня вы пробивали пенальти. Сами вызвались?

— Если так говорить, то Андрей Мостовой у нас бьет пенальти, конечно. А так, на поле его не было, и я решил пробить. С «Ахматом» Мостовой не играл, и в списке пенальтистов первым был написан я. Поэтому я взял и пробил.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

