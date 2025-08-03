Футбол
3 августа, 20:57

Соболев о ничьей с ЦСКА: «Зенит» должен был побеждать»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после ничьей с ЦСКА (1:1) в домашнем матче 3-го тура чемпионата России.

— Если говорить про последние 30 минут, то, наверное, это потерянные два очка, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Соболева. — Я считаю, что мы должны были побеждать. Если мы берем отрезок из последних 30 минут, то и у меня были моменты, и у ЦСКА был момент. Как будто мы играли лучше последние 30 минут, и все было для того, чтобы победить.

— Сегодня команда очень активно играла на вас. Скажите, это какая-то тренерская установка или логичное развитие событий?

— Я не знаю. Конечно, ребята понимают, как я могу выиграть эту борьбу. Поэтому, когда я вышел, и мы 0:1 проигрывали, и Луси вышел, который тоже прекрасно играет вверху... Поэтому и свалились на игру во флангах: проход, подача. В принципе, это работало.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
03 августа, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
ЦСКА

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: ФК «Зенит»
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Исаев-Штирлиц

    Гаич впендюрил в перекладину.

    03.08.2025

  • я сделан из мяса

    Ссучился дельфиний, болотный..

    03.08.2025

  • bond1951

    дельфин закрой поддувао ........Смердит......

    03.08.2025

  • Старичела

    А что такого было в эти последние 30 минут?

    03.08.2025

  • sdf_1

    Все должны побеждать. Но не всем это удаётся

    03.08.2025

    • Данил Круговой: «Я в «Зените» со всеми в хороших отношениях»

    Круговой — о ничьей с «Зенитом»: «Если бы не обидный пенальти, то закончили бы 1:0»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

