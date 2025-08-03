Соболев о ничьей с ЦСКА: «Зенит» должен был побеждать»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после ничьей с ЦСКА (1:1) в домашнем матче 3-го тура чемпионата России.

— Если говорить про последние 30 минут, то, наверное, это потерянные два очка, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Соболева. — Я считаю, что мы должны были побеждать. Если мы берем отрезок из последних 30 минут, то и у меня были моменты, и у ЦСКА был момент. Как будто мы играли лучше последние 30 минут, и все было для того, чтобы победить.

— Сегодня команда очень активно играла на вас. Скажите, это какая-то тренерская установка или логичное развитие событий?

— Я не знаю. Конечно, ребята понимают, как я могу выиграть эту борьбу. Поэтому, когда я вышел, и мы 0:1 проигрывали, и Луси вышел, который тоже прекрасно играет вверху... Поэтому и свалились на игру во флангах: проход, подача. В принципе, это работало.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

