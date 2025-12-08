Ари назвал лучшего игрока «Спартака» в первой части чемпионата

Бывший футболист «Спартака» Ари в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о лучшем игроке московского клуба в этом сезоне.

«Заметно, что в «Спартаке» хорошая атмосфера. Это видно по игре команды на поле. Я смотрел дерби, красно-белые выглядели круто. Как я уже говорил, «Спартак» — это большой клуб. Кто сейчас лучший игрок команды? Маркиньос, однозначно. Он лучший на поле», — сказал Ари в интервью «СЭ».

26-летний Маркиньос в этом сезоне сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

«Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.