Защитник ЦСКА Агапов прокомментировал новость об интересе «Рубина»

Защитник ЦСКА Илья Агапов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость об интересе к нему со стороны «Рубина».

Ранее издание «Бизнес Online» сообщило, что казанский клуб интересуется Агаповым, защитником «Краснодара» Егором Сорокиным и нападающим «Локомотива» Иваном Игнатьевым.

«Мной интересуется «Рубин»? Не знаю. Если честно, то впервые слышу об этом», — сказал Агапов «СЭ».

Агапов перешел в ЦСКА из «Пари НН» в январе 2023 года. В этом сезоне 22-летний защитник провел за армейцев 3 матча.