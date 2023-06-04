Агент Бальде рассказал подробности травмы нападающего «Спартака»

Агент форварда «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло в комментарии для «СЭ» рассказал о повреждении, полученном в матче 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

«Ничего серьезного. У него шишка на ноге от подката. Обычное повреждение», — сказал Пасторелло «СЭ».

«Спартак» по итогам сезона занял третье место в чемпионате России (54 очка).