Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

Корнеев — о первом голе ЦСКА: «Песьяков в своем репертуаре...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался «СЭ» о победе ЦСКА над «Ростовом» (4:1).

— ЦСКА разгромил «Ростов», фактически сняв вопрос о победителе еще в первом тайме. Счет 4:1 стал для вас полной неожиданностью?

— Я по ходу этого сезона говорил, что у ЦСКА довольно стабильная игра. Сразу видно, что хочет видеть от подопечных Владимир Федотов. В решающих матчах очень многое определяет реализация моментов. Сегодня у армейцев она просто зашкаливала!

— Первый гол — это ошибка Песьякова или все же Уткина?

— Песьяков, увы, сыграл в своем репертуаре, подарив москвичам гол. Ни в коем случае нельзя было в этой ситуации отдавать пас своему футболисту, на котором уже висело двое армейцев. Но даже без этого «подарка» ЦСКА сегодня явно выглядел предпочтительнее впереди и прекрасно распорядился своими шансами. К перерыву уже все было сделано.

— Может ли Валерий Карпин сетовать на отсутствие Комличенко, Глебова? Да и Осипенко играл после травмы.

— Знаете, «Ростов» в целом провел отличный сезон, долгое время был вторым. Некоторые специалисты и болельщики ждали от него слишком многого. Сам «Ростов» по ходу первой части чемпионата задал себе такую планку, которой объективно не мог соответствовать на протяжении всей дистанции. В итоге — без медалей. Однако дончане точно могут занести этот чемпионат себе в актив. Просто и скамейки сил на концовку не хватило. Да, Глебов и Комличенко, конечно, пригодились бы Карпину в поединке с ЦСКА. Однако, думаю, что и с ними в составе «Ростов» вполне мог бы уступить. Эти исполнители — не панацея. Армейцы просто-напросто сильнее по многим показателям.

В заключительном туре чемпионата России «Ростов» уступил ЦСКА (1:4). Ростовчане заняли 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.

Армейцы расположились на втором месте с 58 очками. Бронзу РПЛ получил «Спартак», который набрал 54 очка. Победителем чемпионата в пятый раз подряд стал «Зенит».

Полное интервью с Игорем Корнеевым читайте на сайте «СЭ»

Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звезда сборной Аргентины мечтает стать чемпионом мира по футгольфу. Этот вид спорта обожают Папен и Валуев
Кто станет вторым и кто избежит стыков: что решается в последнем туре РПЛ
Немецкая туристка перепутала рейс и оказалась в Москве
В Мелитополе прозвучала серия взрывов
Троица — когда отмечают праздник в 2023, что можно и нельзя делать в этот день
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Защитник ЦСКА Агапов: «Считаю, что можно навязать «Зениту» борьбу за чемпионство»
«Больше Абаскалю никто поблажек делать не будет». Корнеев — о серебре ЦСКА и поражении «Спартака» в Самаре
Агент Бальде рассказал подробности травмы нападающего «Спартака»
Лещук об интервью про Йокановича: «Мало кто в действительности понял его смысл»
«Разница между вторым и четвертым местом — 140 миллионов рублей». Бабаев — о борьбе с «Зенитом», возвращении Марио и Эджуке
Бикфалви поблагодарил болельщиков: «Мое достижение — наша общая заслуга»
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Корнеев: «Чалов и Кордоба — лучшие центрфорварды РПЛ»
Защитник ЦСКА Агапов прокомментировал новость об интересе «Рубина»
Байрамян о сезоне «Ростова»: «Это большой опыт, хороший результат»
«Разница между вторым и четвертым местом — 140 миллионов рублей». Бабаев — о борьбе с «Зенитом», возвращении Марио и Эджуке
Дарья Карпина: «В отсутствии желания и старания «Ростов» не упрекнет ни один думающий болельщик»
Сенников назвал удовлетворительным выступление «Локомотива» в этом сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник ЦСКА Агапов прокомментировал новость об интересе «Рубина»

Защитник ЦСКА Агапов: «Считаю, что можно навязать «Зениту» борьбу за чемпионство»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости