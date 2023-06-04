Корнеев — о первом голе ЦСКА: «Песьяков в своем репертуаре...»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался «СЭ» о победе ЦСКА над «Ростовом» (4:1).

— ЦСКА разгромил «Ростов», фактически сняв вопрос о победителе еще в первом тайме. Счет 4:1 стал для вас полной неожиданностью?

— Я по ходу этого сезона говорил, что у ЦСКА довольно стабильная игра. Сразу видно, что хочет видеть от подопечных Владимир Федотов. В решающих матчах очень многое определяет реализация моментов. Сегодня у армейцев она просто зашкаливала!

— Первый гол — это ошибка Песьякова или все же Уткина?

— Песьяков, увы, сыграл в своем репертуаре, подарив москвичам гол. Ни в коем случае нельзя было в этой ситуации отдавать пас своему футболисту, на котором уже висело двое армейцев. Но даже без этого «подарка» ЦСКА сегодня явно выглядел предпочтительнее впереди и прекрасно распорядился своими шансами. К перерыву уже все было сделано.

— Может ли Валерий Карпин сетовать на отсутствие Комличенко, Глебова? Да и Осипенко играл после травмы.

— Знаете, «Ростов» в целом провел отличный сезон, долгое время был вторым. Некоторые специалисты и болельщики ждали от него слишком многого. Сам «Ростов» по ходу первой части чемпионата задал себе такую планку, которой объективно не мог соответствовать на протяжении всей дистанции. В итоге — без медалей. Однако дончане точно могут занести этот чемпионат себе в актив. Просто и скамейки сил на концовку не хватило. Да, Глебов и Комличенко, конечно, пригодились бы Карпину в поединке с ЦСКА. Однако, думаю, что и с ними в составе «Ростов» вполне мог бы уступить. Эти исполнители — не панацея. Армейцы просто-напросто сильнее по многим показателям.

В заключительном туре чемпионата России «Ростов» уступил ЦСКА (1:4). Ростовчане заняли 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.

Армейцы расположились на втором месте с 58 очками. Бронзу РПЛ получил «Спартак», который набрал 54 очка. Победителем чемпионата в пятый раз подряд стал «Зенит».

Полное интервью с Игорем Корнеевым читайте на сайте «СЭ»