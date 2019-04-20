Защитник Беляев объяснил, как "Арсенал" избежал фолов в первом тайме матча с "Уфой"

Защитник "Арсенала" Максим Беляев после гостевого матча 24-го тура премьер-лиги с "Уфой" (2:1) удивился, когда узнал: в первом тайме судья Владимир Москалев на зафиксировал ни одного фола его команды против 13 нарушений у хозяев. По итогам игры перевес в этом показателе составил 4 – 22, что вызвало возмущение гендиректора башкирского клуба Шамиля Газизова.

– С нашей стороны или соперника? – удивился Беляев во время послематчевого интервью на вопрос о причинах отсутствия фолов его команды в первой половине и смог продолжить только через несколько секунд. – Наверное, в этом есть стечение обстоятельств. Судья давал бороться, не посадил команды в этом матче на свисток. Мы грамотно читали игру, действовали на опережение и делали перехваты. Отсюда – и причина, почему нет фолов. (Ютуб-канал ПФК "Арсенал")

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