Гендиректор "Уфы": "Действия арбитра в матче с "Арсеналом" не поддаются описанию"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов раскритиковал действия арбитра Владимира Москалева в матче 24-го тура российской премьер-лиги против "Арсенала". По его мнению, работа рефери в этой игре не поддается описанию.

– Мое субъективное мнение – то, что творил сегодня Москалев на поле, не поддается описанию, – приводит ТАСС слова Газизова. – Мы сами допустили две ошибки, дали гандикап "Арсеналу" в первом тайме. Но то, что творил сегодня судья, общая картина игры – 23 наших фола и три у них, так не бывает! Я понимаю, что "Арсенал" хорошо играл, но это команда нашего уровня, здесь, кроме как сказать спасибо судейству, мне нечего.

Я не сомневаюсь в том, что у нас все будет хорошо. Если нас часто будет судить этот арбитр, тогда сложно будет. Но мы все равно решим свою задачу.

"Арсенал" набрал 35 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Столько же очков у "Ростова", на одно больше у "Спартака", который в воскресенье принимает "Енисей". В следующем туре в четверг, 25 апреля, туляки примут команду Олега Кононова. "Уфа", в активе которой 21 очко, осталась на 14-й.

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