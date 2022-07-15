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Сегодня, 10:55

ЦСКА интересуется защитником «Аякса» Магальяном

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лисандро Магальян.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», ЦСКА интересуется защитником «Аякса» Лисандро Магальяном.

Московский клуб хочет усилить центр обороны 28-летним аргентинцем.

В прошедшем сезоне защитник играл за «Андерлехт» на правах аренды, в составе которого забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 31 матче во всех турнирах.

Ранее он выступал за «Бока Хуниорс», «Алавес» и «Кротоне».

Контракт Магальяна с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

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