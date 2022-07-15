ЦСКА интересуется защитником «Аякса» Магальяном
По информации «СЭ», ЦСКА интересуется защитником «Аякса» Лисандро Магальяном.
Московский клуб хочет усилить центр обороны 28-летним аргентинцем.
В прошедшем сезоне защитник играл за «Андерлехт» на правах аренды, в составе которого забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 31 матче во всех турнирах.
Ранее он выступал за «Бока Хуниорс», «Алавес» и «Кротоне».
Контракт Магальяна с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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