Защитник «Ахмата» Уциев считает ничью с «Факелом» закономерным результатом

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев подвел итоги матча 23-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).

«Как и ожидалось, получился очень тяжелый матч. Болельщики оказывали своей команде хорошую поддержку, как всегда в Воронеже. Поле тут достаточно тяжелое. Команда «Факел» хорошо прессинговала. Были моменты и у «Факела», и у нас в конце, потому считаю ничью закономерным результатом», — цитирует Уциева Metaratings.ru.

«Ахмат» идет на 7-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. «Факел» занимает 14-ю строчку (18 очков).